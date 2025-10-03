Augustin, pirate du nouveau monde Vibraye

Augustin embarque ses moussaillons (les enfants du public) dans une nouvelle chasse aux trésors aux confins du Nouveau Monde !

enfants du public) dans une nouvelle chasse aux trésors aux confins du Nouveau Monde !

Évitant les boulets de canon, bravant tous les obstacles, chantant comme des vieux loups de mer, les enfants vont faire la connaissance d’animaux fantastiques et d’épices au parfums enivrants café, vanille et cacao, que les moussaillons pourront sentir en direct !

Princesse maya, toucans farceurs, tortues géantes et

diseuse de bonne aventure qui aidera Augustin et son fier équipage à surmonter les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, plein de malice et d’imagination ?

Texte, musiques, mise en scène Marc WOLTERS

Design Pierre Jeanneau

Comédien Julien Large, Tullio Cipriano, Nicolas Guillemot ou Marc Wolters (alternance)

Spectacle familial

à partir de 3 ans jusqu’à 103 ans

Durée 55 minutes

Eligible Molières 2022 .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

English :

Augustin takes his shipmates (the children in the audience) on a new treasure hunt to the far reaches of the New World!

German :

Augustin nimmt seine Musketiere (Kinder aus dem Publikum) mit auf eine neue Schatzsuche am Rande der Neuen Welt!

Italiano :

Augustin accompagna i suoi compagni di viaggio (i bambini del pubblico) in una nuova caccia al tesoro fino ai confini del Nuovo Mondo!

Espanol :

Augustin lleva a sus compañeros de barco (los niños del público) en una nueva búsqueda del tesoro hasta los confines del Nuevo Mundo

