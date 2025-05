AUGUSTINE COMEDY CLUB – Place du Maréchal Foch Trouville-sur-Mer, 2 juin 2025 21:43, Trouville-sur-Mer.

Calvados

AUGUSTINE COMEDY CLUB Place du Maréchal Foch Pavillon Augustine Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02 21:43:00

fin : 2025-06-02

Date(s) :

2025-06-02

Préparez vos zygomatiques le Augustine Comedy Club débarque avec 1h23 de pur bonheur humoristique, réunissant quatre figures incontournables du stand-up francophone. Rendez-vous pour une soirée pleine de rires, de vérités crues et de talents bruts.

Au programme

> Noom Diawara Révélé dans Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, il manie l’autodérision et les contrastes culturels avec finesse et charisme. Un conteur qui frappe juste à chaque fois.

> Sara Connard Ancienne boss devenue humoriste cash et percutante. Elle bouscule les codes avec ses punchlines bien senties et son regard acéré sur notre société.

> Thomas Angelvy Talent monté en flèche, passé par les plus grandes scènes et Touche pas à mon poste !. Son style généreux, entre anecdotes personnelles et observations décapantes, fait mouche.

> Sabrine Zayani Révélation sensible et piquante de la scène parisienne. Entre confidences et humour qui fait mouche, elle vous emmène dans un univers aussi drôle que touchant.

Deux sessions 19h31 et 21h43

Petite restauration sur place Histoire de rire le ventre plein !

Un plateau drôle, des univers complémentaires, une même promesse une soirée inoubliable ! Le stand-up comme on l’aime, authentique, audacieux et terriblement efficace.

Préparez vos zygomatiques le Augustine Comedy Club débarque avec 1h23 de pur bonheur humoristique, réunissant quatre figures incontournables du stand-up francophone. Rendez-vous pour une soirée pleine de rires, de vérités crues et de talents bruts.

Au programme

> Noom Diawara Révélé dans Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, il manie l’autodérision et les contrastes culturels avec finesse et charisme. Un conteur qui frappe juste à chaque fois.

> Sara Connard Ancienne boss devenue humoriste cash et percutante. Elle bouscule les codes avec ses punchlines bien senties et son regard acéré sur notre société.

> Thomas Angelvy Talent monté en flèche, passé par les plus grandes scènes et Touche pas à mon poste !. Son style généreux, entre anecdotes personnelles et observations décapantes, fait mouche.

> Sabrine Zayani Révélation sensible et piquante de la scène parisienne. Entre confidences et humour qui fait mouche, elle vous emmène dans un univers aussi drôle que touchant.

Deux sessions 19h31 et 21h43

Petite restauration sur place Histoire de rire le ventre plein !

Un plateau drôle, des univers complémentaires, une même promesse une soirée inoubliable ! Le stand-up comme on l’aime, authentique, audacieux et terriblement efficace. .

Place du Maréchal Foch Pavillon Augustine

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : AUGUSTINE COMEDY CLUB

Get your zygomatic ready: the Augustine Comedy Club arrives with 1h23 of pure comedic bliss, bringing together four key figures in French-language stand-up. An evening of laughter, raw truths and raw talent.

On the program:

> Noom Diawara ? Revealed in Qu?est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? he handles self-mockery and cultural contrasts with finesse and charisma. A storyteller who gets it right every time.

> Sara Connard ? Former boss turned hard-hitting comedian. She shakes up the codes with her sharp punchlines and her acerbic view of our society.

> Thomas Angelvy? A fast-rising talent who has performed on the biggest stages and on Touche pas à mon poste! His generous style, a mix of personal anecdotes and caustic observations, hits the nail on the head.

> Sabrine Zayani? A sensitive and piquant revelation on the Parisian scene. Between confidences and humor that hits the nail on the head, she takes you into a world as funny as it is touching.

Two sessions: 7:31pm and 9:43pm

Light refreshments on site? So you can laugh with a full belly!

A funny line-up, complementary universes, the same promise: an unforgettable evening! Stand-up as we like it: authentic, daring and terribly effective.

German : AUGUSTINE COMEDY CLUB

Bereiten Sie Ihr Jochbein vor: Der Augustine Comedy Club kommt mit einer Stunde und 23 Minuten purer humoristischer Freude und vereint vier unumgängliche Figuren des französischsprachigen Stand-up-Comedy. Freuen Sie sich auf einen Abend voller Lachen, ungeschminkter Wahrheiten und roher Talente.

Auf dem Programm stehen

> Noom Diawara? Entdeckt in Qu?est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? geht er mit Selbstironie und kulturellen Kontrasten mit Raffinesse und Charisma um. Ein Erzähler, der jedes Mal den Nagel auf den Kopf trifft.

> Sara Connard ? Ehemalige Chefin, die jetzt eine schlagfertige, barsche Komikerin ist. Mit ihren pointierten Punchlines und ihrem scharfen Blick auf unsere Gesellschaft sprengt sie die Codes.

> Thomas Angelvy ? Hochgeschossenes Talent, das auf den größten Bühnen und bei Touche pas à mon poste! aufgetreten ist. Sein großzügiger Stil zwischen persönlichen Anekdoten und scharfen Beobachtungen trifft den Nagel auf den Kopf.

> Sabrine Zayani? Sensitive und pikante Entdeckung der Pariser Szene. Zwischen vertraulichen Gesprächen und einem Humor, der ins Schwarze trifft, nimmt sie Sie mit in ein ebenso lustiges wie berührendes Universum.

Zwei Sitzungen: 19.31 Uhr und 21.43 Uhr

Kleine Snacks vor Ort ? Geschichte, um mit vollem Bauch zu lachen!

Eine lustige Bühne, komplementäre Welten, ein gemeinsames Versprechen: ein unvergesslicher Abend! Stand-up-Comedy, wie wir sie lieben: authentisch, mutig und furchtbar effektiv.

Italiano :

Preparate i vostri zigomi: Augustine Comedy Club arriva con 1h23 di pura felicità comica, riunendo quattro figure chiave della stand-up in lingua francese. Una serata di risate, verità crude e talento grezzo.

In programma:

> Noom Diawara ? Visto per la prima volta in Qu?est-ce qu?on a fait au Bon Dieu?, gestisce l’autoironia e i contrasti culturali con finezza e carisma. È un narratore che ci azzecca sempre.

> Sara Connard ? Ex boss diventata una comica di successo. Scuote le regole con le sue battute taglienti e la sua visione acerba della nostra società.

> Thomas Angelvy? Un talento in rapida ascesa, apparso sui più grandi palcoscenici e su Touche pas à mon poste! Il suo stile generoso, un mix di aneddoti personali e osservazioni caustiche, colpisce nel segno.

> Sabrine Zayani? Una rivelazione sensibile e piccante sulla scena parigina. Vi accompagnerà in un viaggio in un mondo tanto divertente quanto toccante.

Due sessioni: alle 19.31 e alle 21.43

Rinfresco leggero in loco? Per ridere a pancia piena!

Una formazione divertente, universi complementari, la stessa promessa: una serata indimenticabile! La stand-up come piace a noi: autentica, audace e terribilmente efficace.

Espanol :

Prepare su cigomático: Augustine Comedy Club llega con 1h23 de pura felicidad cómica, reuniendo a cuatro figuras clave del stand-up francófono. Una velada de risas, verdades crudas y talento puro.

En el programa:

> Noom Diawara ? Visto por primera vez en Qu?est-ce qu?on a fait au Bon Dieu? maneja la autoburla y los contrastes culturales con finura y carisma. Un narrador que siempre acierta.

> Sara Connard Ex jefa reconvertida en humorista contundente. Sacude las reglas del juego con sus agudos chistes y su ácida visión de nuestra sociedad.

> ¿Thomas Angelvy? ¡Un talento emergente que ha aparecido en los escenarios más grandes y en Touche pas à mon poste! Su estilo generoso, mezcla de anécdotas personales y observaciones cáusticas, da en el clavo.

> ¿Sabrine Zayani? Una revelación sensible y picante en el escenario parisino. Le hará viajar a un mundo tan divertido como conmovedor.

Dos sesiones: 19.31 h y 21.43 h

Refrigerio ligero in situ.. Para reír con la barriga llena

Un cartel divertido, universos complementarios, una misma promesa: ¡una velada inolvidable! Stand-up como nos gusta: auténtico, atrevido y terriblemente eficaz.

L’événement AUGUSTINE COMEDY CLUB Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-23 par OT Trouville