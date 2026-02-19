Aujon en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Aujon en concert

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 23:30:00

2026-04-04

Aujon, c’est un duo de Nu-Jazz né en 2022, formé par Arnaud Rollat au piano/Rhodes et Rémy Verroust à la batterie. Leur nom ? Un clin d’œil à une rivière qui coule juste au pied de leur village. Leur musique, c’est un mélange cool et inspiré, entre Alfa Mist, Yussef Dayes ou encore GoGo Penguin.

Ça groove, ça plane, ça surprend. Le piano et le Rhodes se baladent sur des rythmes riches et énergiques, et chaque morceau raconte une histoire. À la fois classe et accessible, Aujon, c’est le jazz d’aujourd’hui libre, vivant, et surtout super agréable à écouter.

Concert à billetterie solidaire . .

