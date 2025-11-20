Aujourd’hui c’est demain Laroque-Timbaut
Aujourd’hui c’est demain Laroque-Timbaut vendredi 12 décembre 2025.
Aujourd’hui c’est demain
Salle des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
La compagnie La Bonhommerie vous présente son spectacle Aujourd’hui c’est demain .
Venez nombreux partager ce moment magique en famille !
Vente de crêpes et boissons sur place.
Salle des fêtes Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 71 36
English : Aujourd’hui c’est demain
La Bonhommerie presents its show Aujourd’hui c’est demain .
Come and share this magical moment with your family!
Pancakes and drinks on sale.
German : Aujourd’hui c’est demain
Die Theatergruppe La Bonhommerie präsentiert Ihnen ihr Stück Aujourd’hui c’est demain .
Kommen Sie zahlreich und teilen Sie diesen magischen Moment mit Ihrer Familie!
Verkauf von Crêpes und Getränken vor Ort.
Italiano :
La Bonhommerie presenta lo spettacolo Aujourd’hui c’est demain .
Venite a condividere questo momento magico con la vostra famiglia!
Frittelle e bevande in vendita.
Espanol : Aujourd’hui c’est demain
La Bonhommerie presenta su espectáculo Aujourd’hui c’est demain .
¡Ven a compartir este momento mágico con tu familia!
Venta de tortitas y bebidas.
L’événement Aujourd’hui c’est demain Laroque-Timbaut a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Villeneuve Vallée du Lot