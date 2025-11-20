Aujourd’hui c’est demain Laroque-Timbaut

Aujourd’hui c’est demain

Salle des fêtes Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

La compagnie La Bonhommerie vous présente son spectacle Aujourd’hui c’est demain .

Venez nombreux partager ce moment magique en famille !

Vente de crêpes et boissons sur place.

Salle des fêtes Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 71 36

English : Aujourd’hui c’est demain

La Bonhommerie presents its show Aujourd’hui c’est demain .

Come and share this magical moment with your family!

Pancakes and drinks on sale.

German : Aujourd’hui c’est demain

Die Theatergruppe La Bonhommerie präsentiert Ihnen ihr Stück Aujourd’hui c’est demain .

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie diesen magischen Moment mit Ihrer Familie!

Verkauf von Crêpes und Getränken vor Ort.

Italiano :

La Bonhommerie presenta lo spettacolo Aujourd’hui c’est demain .

Venite a condividere questo momento magico con la vostra famiglia!

Frittelle e bevande in vendita.

Espanol : Aujourd’hui c’est demain

La Bonhommerie presenta su espectáculo Aujourd’hui c’est demain .

¡Ven a compartir este momento mágico con tu familia!

Venta de tortitas y bebidas.

