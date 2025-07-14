Aujourd’hui c’est mercredi Pithiviers

Aujourd’hui c’est mercredi

Gauthier et Céline, quadragénaires en mal d’enfance, voient leur rituel du mercredi basculer dans le chaos prise d’otages, secte, RAID… Dans un monde absurde, Gauthier devient malgré lui l’icône des adultes perdus. Non, le Club Dorothée ne nous avait pas préparés à ça.

Chaque mercredi, Gauthier et Céline, la quarantaine, retombent en enfance dans l’appartement de leurs parents disparus. Céline y cultive son syndrome de Peter Pan sur prescription médicale, entre rituels régressifs et nostalgie du Club Dorothée. Mais ce mercredi-là, tout dérape Mo, le meilleur ami de Gauthier, prend en otage un plombier et le gardien. Le RAID encercle l’immeuble, et Gauthier, dépassé, séquestre à son tour deux adeptes d’une secte. Pas pour l’argent, ni la gloire il veut comprendre comment ses rêves se sont effondrés.

De fil en aiguille, il devient l’anti-héros viral d’une génération désabusée.

Entre humour noir, crise existentielle et absurdité moderne, ce huis clos grinçant interroge notre besoin de repères… et ce que la pop culture n’a jamais su nous apprendre. 18 .

English :

Gauthier and Céline, forty-somethings in search of a childhood, see their Wednesday ritual thrown into chaos: hostage-taking, sect, RAID? In an absurd world, Gauthier unwillingly becomes the icon of lost adults. No, Club Dorothée hadn’t prepared us for this.

German :

Gauthier und Céline, beide in den Vierzigern und auf der Suche nach ihrer Kindheit, erleben, wie ihr Mittwochsritual ins Chaos stürzt: Geiselnahme, Sekte, RAID? In einer absurden Welt wird Gauthier gegen seinen Willen zur Ikone der verlorenen Erwachsenen. Nein, der Club Dorothée hatte uns nicht dara

Italiano :

Gauthier e Céline, quarantenni alla ricerca di un’infanzia, vedono il loro rito del mercoledì gettato nel caos: presa di ostaggi, una setta, il RAID? In un mondo assurdo, Gauthier diventa involontariamente l’icona degli adulti perduti. No, il Club Dorothée non ci aveva preparato a questo.

Espanol :

Gauthier y Céline, cuarentones en busca de una infancia, ven su ritual de los miércoles sumido en el caos: ¿una toma de rehenes, una secta, el RAID? En un mundo absurdo, Gauthier se convierte sin quererlo en el icono de los adultos perdidos. No, el Club Dorothée no nos había preparado para esto.

