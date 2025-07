Aujourd’hui c’est toi le fermier ! Granville

Aujourd’hui c’est toi le fermier ! Granville vendredi 11 juillet 2025.

Aujourd’hui c’est toi le fermier !

Lieu-dit La Basle Granville Manche

Début : 2025-07-11 10:15:00

fin : 2025-07-11 12:15:00

2025-07-11

Aujourd’hui, enfile tes plus belles bottes car nous partons à la ferme ! Au programme nourrissage des animaux et la découverte de leurs petits ! On s’occupera ensemble des lapins et cochons d’inde, des poules et de Sissi notre truie. Nos chèvres vous attendent avec leurs nouveaux nés. Enfin, pour les enfants, la sortie se termine par un petit tour en carriole tirée par Django, notre âne du Cotentin !

Détails des créneaux possibles et inscriptions obligatoires sur notre site internet.

Tranche d’âge conseillée 3 à 10 ans

Dates 11-16-17-25 juillet et 1-8-15-22-29 aout

Lieu-dit La Basle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

English : Aujourd’hui c’est toi le fermier !

Today, put on your best boots, because we’re off to the farm! On the program: feeding the animals and discovering their young! Together, we’ll look after the rabbits and guinea pigs, the chickens and Sissi our sow. Our goats await you with their newborns. Finally, for the kids, the outing ends with a ride in a cart pulled by Django, our Cotentin donkey!

Details of possible time slots and compulsory registration on our website.

Recommended age range: 3 to 10 years

Dates: July 11-16-17-25 and August 1-8-15-22-29

German :

Zieh dir heute deine besten Stiefel an, denn wir gehen auf den Bauernhof! Auf dem Programm steht das Füttern der Tiere und das Entdecken ihrer Jungen! Wir werden uns gemeinsam um die Kaninchen und Meerschweinchen, die Hühner und Sissi, unsere Sau, kümmern. Unsere Ziegen erwarten Sie mit ihren neugeborenen Kindern. Schließlich endet der Ausflug für die Kinder mit einer kleinen Kutschfahrt, die von Django, unserem Esel aus Cotentin, gezogen wird!

Einzelheiten zu den möglichen Zeitfenstern und verbindliche Anmeldungen auf unserer Website.

Empfohlene Altersgruppe: 3 bis 10 Jahre

Daten: 11-16-17-25 Juli und 1-8-15-22-29 August

Italiano :

Indossate i vostri stivali migliori oggi, perché si parte per la fattoria! In programma: dare da mangiare agli animali e scoprire i loro piccoli! Insieme ci occuperemo dei conigli e dei porcellini d’India, delle galline e di Sissi, la nostra scrofa. Le nostre capre vi aspettano con i loro piccoli. Infine, per i bambini, la gita si conclude con un piccolo giro in carrozza trainato da Django, il nostro asino del Cotentin!

Dettagli sulle possibili fasce orarie e sulle prenotazioni obbligatorie sul nostro sito web.

Età consigliata: da 3 a 10 anni

Date: 11-16-17-25 luglio e 1-8-15-22-29 agosto

Espanol :

Ponte tus mejores botas porque nos vamos a la granja En el programa: alimentar a los animales y descubrir a sus crías Juntos cuidaremos de los conejos y las cobayas, de las gallinas y de Sissi, nuestra cerda. Nuestras cabras te esperan con sus recién nacidos. Por último, para los niños, la excursión termina con un pequeño paseo en carro tirado por Django, nuestro burro de Cotentin

Detalles de las posibles franjas horarias y reservas obligatorias en nuestra página web.

Edad recomendada: de 3 a 10 años

Fechas: 11-16-17-25 de julio y 1-8-15-22-29 de agosto

