Aujourd’hui c’est toi le fermier ! Granville

La Basle Granville Manche

Début : 2026-04-16 14:45:00

fin : 2026-04-16 16:45:00

2026-04-16

Aujourd’hui, enfile tes plus belles bottes car nous partons à la ferme ! Au programme nourrissage des animaux et la découverte de leurs petits ! On s’occupera ensemble des lapins et cochons d’inde, des poules et de Sissi notre truie. Nos chèvres vous attendent avec leurs nouveaux nés. Enfin, pour les enfants, la sortie se termine par un petit tour en carriole tirée par Django, notre âne du Cotentin !

Inscriptions obligatoires sur notre site internet.

Tranche d’âge conseillée 3 à 10 ans .

La Basle Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 99 37 lachevrerit@gmail.com

