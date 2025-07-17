Aulnay, d’images et de paroles Visite guidée Aulnay
Début : 2025-07-17 17:00:00
fin : 2025-08-21
2025-07-17 2025-07-31 2025-08-14 2025-08-21 2025-09-21
Pour fêter la nouvelle robe de pierre de l’église après sa restauration, l’association Parole & Patrimoine propose une visite guidée (1h30) pour comprendre la sculpture et son évolution, animée par Rémy Prin. Gratuit sur réservation.
Église Saint Pierre Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 28
Um das neue Steinkleid der Kirche nach ihrer Restaurierung zu feiern, bietet der Verein Parole & Patrimoine eine Führung (1,5 Stunden) zum Verständnis der Skulptur und ihrer Entwicklung an, die von Rémy Prin geleitet wird. Kostenlos nach vorheriger Anmeldung.
Per celebrare il nuovo rivestimento in pietra della chiesa dopo il restauro, l’associazione Parole & Patrimoine propone una visita guidata (1h30) per comprendere la scultura e la sua evoluzione, condotta da Rémy Prin. Gratuita su prenotazione.
Para celebrar el nuevo revestimiento de piedra de la iglesia tras su restauración, la asociación Parole & Patrimoine ofrece una visita guiada (1h30) para comprender la escultura y su evolución, dirigida por Rémy Prin. Gratuita con reserva previa.
