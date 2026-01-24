Aunos ski Alpi Race

Le Village Saint-Dalmas-le-Selvage Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-02-22 15:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Course de ski de randonnée au départ de Saint -Dalmas le Selvage.

.

Le Village Saint-Dalmas-le-Selvage 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 46 40 info.saintdalmasleselvage@nicecotedazurtourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aunos ski Alpi Race

Ski touring race starting from Saint-Dalmas-le-Selvage.

L’événement Aunos ski Alpi Race Saint-Dalmas-le-Selvage a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur