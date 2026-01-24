Aunos ski Alpi Race Saint-Dalmas-le-Selvage
Aunos ski Alpi Race Saint-Dalmas-le-Selvage dimanche 22 février 2026.
Aunos ski Alpi Race
Le Village Saint-Dalmas-le-Selvage Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Début : 2026-02-22 08:00:00
fin : 2026-02-22 15:00:00
2026-02-22
Course de ski de randonnée au départ de Saint -Dalmas le Selvage.
Le Village Saint-Dalmas-le-Selvage 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 46 40 info.saintdalmasleselvage@nicecotedazurtourisme.com
English : Aunos ski Alpi Race
Ski touring race starting from Saint-Dalmas-le-Selvage.
L’événement Aunos ski Alpi Race Saint-Dalmas-le-Selvage a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur