AUPINARD – LE ROCKSTORE Montpellier

AUPINARD Début : 2026-03-06 à 19:30. Tarif : – euros.

Repéré avec ses deux premiers EP « aupitape 1 : Hortensia » et « Pluie, Montagnes et Soleil », aupinard, nouveau souffle de la bossa nova et du R&B français, sera sur la scène du Rockstore le vendredi 6 mars 2026Porté par une première tournée complète et un public conquis par l’intensité de ses lives, vous serez conquis par son nouveau show en 2026 !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34