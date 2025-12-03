AUPINARD – SALLE PLEYEL Paris

AUPINARD Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

Repéré avec ses deux premiers EP « aupitape 1 : Hortensia » et « Pluie, Montagnes et Soleil », aupinard, nouveau souffle de la bossa nova et du R&B français, sera sur la scène du XXX le XXX. Porté par une première tournée complète et un public conquis par l’intensité de ses lives, vous serez conquis par son nouveau show en 2026 !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75