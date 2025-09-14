Auprès de mon arbre Démonstration de grimpe d’arbres et échange Rue du Parc Pléneuf-Val-André
Rue du Parc Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
L’occasion de découvrir le métier d’arboriste-grimpeur et de voir ces géants verts sous un autre angle. .
Rue du Parc Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne
