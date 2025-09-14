Auprès de mon arbre Musique et danse « Remarquables » Rue du Parc Pléneuf-Val-André
Auprès de mon arbre Musique et danse « Remarquables » Rue du Parc Pléneuf-Val-André dimanche 14 septembre 2025.
Auprès de mon arbre Musique et danse « Remarquables »
Rue du Parc Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 15:00:00
fin : 2025-09-14 16:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Comme les arbres, soyez « remarquables ». Prenez part à une performance participative musicale et dansée avec Cendrine Lassalle (danseuse et chorégraphe) et Vérène Westphal (violoncelliste).
Des ateliers préparatoires sont proposés
– le vendredi 5 et le jeudi 11 septembre de 19h à 21h.
– le samedi 13 septembre de 10h à 13h. .
Rue du Parc Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Auprès de mon arbre Musique et danse « Remarquables » Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-08-20 par Pléneuf-Val-André Tourisme