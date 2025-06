Aurarium – Exposition de Jenna Kaës Dispensaire Jean V Nantes 9 août 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-09 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Le dispensaire Jean-V est un rare témoin de l’architecture hospitalière du début du 20e siècle. Construit entre 1903 et 1906 pour accueillir et soigner les malades de la tuberculose, il concrétise les volontés philanthropiques de Thomas Dobrée, mécène et collectionneur nantais dont l’héritage a permis la création du musée Dobrée. Son architecture, pensée pour le soin et la convalescence, s’organise autour d’un hall central baigné de lumière, distribuant symétriquement différentes salles. Aujourd’hui, ce lieu marqué par la mémoire médicale devient l’écrin d’un projet artistique porté par Jenna Kaës. Artiste-designer, elle explore les formes contemporaines du mysticisme et la matérialisation du spirituel, au moyen de matériaux tels que le métal, le verre ou le textile. Son travail interroge l’invisible, la mémoire et les symboles. Pour Le Voyage à Nantes 2025, Jenna Kaës transforme le dispensaire en reliquaire contemporain. Dans une mise en scène proche du diorama, chaque salle devient une capsule narrative où s’entrelacent objets historiques et créations nouvelles. Le hall central, investi d’un ensemble lumineux, agit comme un cœur irradiant, autour duquel se déploient ces scènes suspendues entre soin, spiritualité et fiction. L’artiste instaure un dialogue entre passé et présent, entre vestiges médicaux et résonances mystiques, donnant à l’architecture une respiration nouvelle – à la fois tangible et poétique. Exposition du 28 juin au 31 août 2025 : tous les jours de 10h à 19hau dispensaire Jean-V (face au musée Dobrée)

Dispensaire Jean V Nantes 44000