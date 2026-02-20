Auray au cinéma entre 1930 et 1980 Salle Hélène Branche Auray
Auray au cinéma entre 1930 et 1980 Salle Hélène Branche Auray samedi 7 mars 2026.
Auray au cinéma entre 1930 et 1980
Salle Hélène Branche 18 Avenue John Fitzgerald Kennedy Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Mémoire locale
Projection-enregistrement
Venez témoigner, raconter des souvenirs, reconnaître des visages, des lieux, des gestes à partir de films d’archives tournés à Auray.
Nous ferons des enregistrements audios des témoignages pour alimenter la mémoire collective de la commune. .
Salle Hélène Branche 18 Avenue John Fitzgerald Kennedy Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 59 90 26 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Auray au cinéma entre 1930 et 1980
L’événement Auray au cinéma entre 1930 et 1980 Auray a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon