Auray au cinéma entre 1930 et 1980 Salle Hélène Branche Auray

Auray au cinéma entre 1930 et 1980

Salle Hélène Branche 18 Avenue John Fitzgerald Kennedy Auray Morbihan

Mémoire locale

Projection-enregistrement

Venez témoigner, raconter des souvenirs, reconnaître des visages, des lieux, des gestes à partir de films d’archives tournés à Auray.

Nous ferons des enregistrements audios des témoignages pour alimenter la mémoire collective de la commune. .

