Aurélia Decker dans Femme toi-même ! Compiègne

Aurélia Decker dans Femme toi-même !

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Auteur Aurélia Decker Christian Faviez Philippe Ferran

Genre One woman show

Quarante ans, l’âge de la maturité… Ah bon ?!

« À ma fille de quatre ans qui me posait la question « Maman, c’est quoi être une femme ? »

J’aurais dû répondre « Je ne sais pas ! ». Ça aurait été plus honnête… Mais voilà vous savez comment sont les femmes… Il faut qu’elles brodent… Alors j’en ai fait un spectacle !

De Paris à l’Ardèche, de l’insouciance à la maternité, du plan cul au mari senior…

À l’heure où la parole de la femme se libère, celle d’Aurélia se déchaîne !

Forte de ses expériences, ce troisième spectacle, plus personnel, confirme ses talents de comédienne, son humour irrévérencieux et son analyse contemporaine et touchante du monde.

Prix du meilleur spectacle d’humour Festival Off d’Avignon 2023 par Avignon à l’unisson ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

