Aurélia Decker : Femme toi-même ! Compagnie du Café-Théâtre Nantes samedi 7 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One woman show Quarante ans, l’âge de la maturité…Ah bon ?!À ma fille de quatre ans qui me posait la question : »Maman, c’est quoi être une femme ? »J’aurais dû répondre : « Je ne sais pas ! »Ça aurait été plus honnête…Mais voilà, vous savez comment sont les femmes…Il faut qu’elles brodent…Alors j’en ai fait un spectacle ! De Paris à l’Ardèche…De l’insouciance à la maternité…Du célibat au mari senior…À l’heure où la parole de la femme se libère, celle d’Aurélia se déchaîne !Forte de ses expériences, ce troisième spectacle, plus personnel, confirme ses talents de comédienne, son humour irrévérencieux et son analyse contemporaine et touchante du monde. Prix du meilleur spectacle d’humour au Festival Off d’Avignon 2023 par Avignon à l’Unisson Représentations du 3 au 7 mars 2026 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

