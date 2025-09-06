Aurélie Galey en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Aurélie Galey en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 6 septembre 2025.

Aurélie Galey en dédicace

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

2025-09-06

Aurélie GALEY sera présente pour dédicacer son premier roman « Un présent de la nature ».Tout public

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52

English :

Aurélie GALEY will be on hand to sign her first novel « Un présent de la nature ».

German :

Aurélie GALEY wird anwesend sein, um ihren ersten Roman « Un présent de la nature » (Ein Geschenk der Natur) zu signieren.

Italiano :

Aurélie GALEY sarà presente per firmare il suo primo romanzo « Un présent de la nature ».

Espanol :

Aurélie GALEY firmará su primera novela, « Un présent de la nature ».

