Aurélie Galey en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel
Aurélie Galey en dédicace
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06 12:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Aurélie GALEY sera présente pour dédicacer son premier roman « Un présent de la nature ».Tout public
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52
English :
Aurélie GALEY will be on hand to sign her first novel « Un présent de la nature ».
German :
Aurélie GALEY wird anwesend sein, um ihren ersten Roman « Un présent de la nature » (Ein Geschenk der Natur) zu signieren.
Italiano :
Aurélie GALEY sarà presente per firmare il suo primo romanzo « Un présent de la nature ».
Espanol :
Aurélie GALEY firmará su primera novela, « Un présent de la nature ».
