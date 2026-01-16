Aurélien Police, les persistances du monde Le Mans
Aurélien Police, les persistances du monde Le Mans lundi 2 février 2026.
Aurélien Police, les persistances du monde
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 08:30:00
fin : 2026-02-27 18:00:00
Date(s) :
2026-02-02
Entre brume et lumière les images d’Aurélien Police, illustrateur et lauréat du Grand Prix de l’Imaginaire catégorie illustration en 2015, du prix des Imaginales 2017 et du Prix Européen de la Science Fiction (EuroCon Award) 2017, révèlent la mémoire secrète du vivant.
Gratuit et ouvert à tous
Dans le cadre du festival Les Mycéliades .
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Aurélien Police, les persistances du monde Le Mans a été mis à jour le 2026-01-16 par CDT72