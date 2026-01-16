Aurélien Police, les persistances du monde Le Mans

Aurélien Police, les persistances du monde

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 08:30:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

Date(s) :

2026-02-02

Entre brume et lumière les images d’Aurélien Police, illustrateur et lauréat du Grand Prix de l’Imaginaire catégorie illustration en 2015, du prix des Imaginales 2017 et du Prix Européen de la Science Fiction (EuroCon Award) 2017, révèlent la mémoire secrète du vivant.

Gratuit et ouvert à tous

Dans le cadre du festival Les Mycéliades .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

