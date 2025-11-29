Aurélien Vivos Concert de Noël Bias

Aurélien Vivos Concert de Noël

Salle Yves Mourgues Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-12-19

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Plongez dans une soirée d’exception en compagnie d’Aurélien Vivos, la révélation de The Voice 2023. Son incroyable talent, sa voix envoûtante et ses interprétations empreintes d’émotion vous feront vibrer.

Placement libre, sur réservation.

Salle Yves Mourgues Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 40 02 63

English : Aurélien Vivos Concert de Noël

Dive into an exceptional evening in the company of Aurélien Vivos, the revelation of The Voice 2023. You’ll be thrilled by his incredible talent, captivating voice and emotional interpretations.

Free admission, booking essential.

