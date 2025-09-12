Aurelle Key Les Archives Arbois

Les Archives 1 Rue du Vieux Château Arbois Jura

Début : 2025-09-12 20:00:00

Aurelle Key, chanteuse de blues, originaire de Saverne nous présentera son premier album *Vagabonde*

Reconnue pour sa voix chaude et sensuelle qui transporte son auditoire dans un univers empreint d’émotions profondes et de nostalgie, son timbre unique, mêlant douceur et puissance, fait d’elle une interprète exceptionnelle dans le paysage musical français. Elle puise son inspiration dans les racines authentiques du blues et de la soul, tout en y apportant une touche moderne et authentique.

En duo avec Alex Bianchi, co auteur et compositeur des titres. Laissez vous envoûter par cet univers singulier.

Participation libre .

Les Archives 1 Rue du Vieux Château Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 52 39 67 contact@troquetlesarchives.fr

