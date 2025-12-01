Auréo Pool Party Centre Aquatique Auréo Bayeux

Auréo Pool Party

Centre Aquatique Auréo Avenue de la vallée des prés Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Pour lancer les vacances de Noël, le centre aquatique propose une gigantesque pool party avec canon à mousse ! Vendredi 20 décembre, Auréo sera LE spot pour passer une soirée de folie au rythme de la musique, avec DJ, cracheur de feu, bar à cocktails, food truck et de nombreux lots à gagner !

Pour lancer les vacances de Noël, le centre aquatique propose une gigantesque pool party avec canon à mousse ! Vendredi 20 décembre, Auréo sera LE spot pour passer une soirée de folie au rythme de la musique, avec DJ, cracheur de feu, bar à cocktails, food truck et de nombreux lots à gagner ! .

Centre Aquatique Auréo Avenue de la vallée des prés Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 07 64 accueil.aureo@bayeux-intercom.fr

English : Auréo Pool Party

To kick off the Christmas vacations, the aquatic center is offering a gigantic pool party with foam cannon! On Friday December 20, Auréo will be THE place to be for a wild evening of music, with DJ, fire-eater, cocktail bar, food truck and lots of prizes to be won!

L’événement Auréo Pool Party Bayeux a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Bayeux Intercom