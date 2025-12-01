Auréo Pool Party Centre Aquatique Auréo Bayeux
Auréo Pool Party Centre Aquatique Auréo Bayeux samedi 20 décembre 2025.
Auréo Pool Party
Centre Aquatique Auréo Avenue de la vallée des prés Bayeux Calvados
Début : 2025-12-20 19:00:00
fin : 2025-12-20 23:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Pour lancer les vacances de Noël, le centre aquatique propose une gigantesque pool party avec canon à mousse ! Vendredi 20 décembre, Auréo sera LE spot pour passer une soirée de folie au rythme de la musique, avec DJ, cracheur de feu, bar à cocktails, food truck et de nombreux lots à gagner !
Centre Aquatique Auréo Avenue de la vallée des prés Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 07 64 accueil.aureo@bayeux-intercom.fr
English : Auréo Pool Party
To kick off the Christmas vacations, the aquatic center is offering a gigantic pool party with foam cannon! On Friday December 20, Auréo will be THE place to be for a wild evening of music, with DJ, fire-eater, cocktail bar, food truck and lots of prizes to be won!
