Auriac-Lagast en fête ! Fête de la Loue – Auriac-Lagast, 7 juin 2025 07:00, Auriac-Lagast.

Aveyron

Auriac-Lagast en fête ! Fête de la Loue Auriac-Lagast Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-07

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-06-07

AURIAC-LAGAST Fête de la Loue

Week-end du 7, 8 et 9 juin 2025 organisé par le comité des fêtes

Un week-end convivial pour petits et grands au cœur du village !

Samedi 7 juin

14h concours de pétanque en doublette

19h30 repas paëlla 18 €

Soirée animée par le groupe Smile

Dimanche 8 juin

De 8h30 à 13h30 petit déjeuner

– formule sucrée 7 €

– formule salée 14 €

21h30 cinéma en plein air avec la projection du film Doux Jésus

Lundi 9 juin

10h balade à vélo (VTC et VTT uniquement)

Circuit de 10 à 15 km durée 1h30

Location possible sur place (10 €) .

Auriac-Lagast 12120 Aveyron Occitanie +33 6 41 09 46 48

English :

AURIAC-LAGAST ? Fête de la Loue

Weekend of June 7, 8 and 9, 2025 organized by the Comité des fêtes

German :

AURIAC-LAGAST ? Fest an der Loue

Wochenende vom 7., 8. und 9. Juni 2025 organisiert vom Festkomitee

Italiano :

AURIAC-LAGAST ? Festa della Loue

Fine settimana del 7, 8 e 9 giugno 2025 organizzato dal Comitato della Festa

Espanol :

AURIAC-LAGAST ? Fiesta de la Loue

Fin de semana del 7, 8 y 9 de junio de 2025 organizada por el Comité de Fiestas

L’événement Auriac-Lagast en fête ! Fête de la Loue Auriac-Lagast a été mis à jour le 2025-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)