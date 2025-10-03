Auriez-vous eu votre certificat d’étude ? Bibliothèque De Floirac Floirac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Fin : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T17:00:00

Testez vos connaissances avec le certificat d’études du début du XXe siècle, grâce à une exposition du Pays d’Art et d’Histoire.

Une liseuse sera mise à disposition avec des livres numériques pour permettre de découvrir la médiathèque numérique du Lot. La bibliothèque exposera une « table des poètes » pour finir la journée en poésie autour d’un thé ou d’un café.

Bibliothèque De Floirac Le bourg 46600 Floirac Floirac 46600 Lot Occitanie 0565272080

