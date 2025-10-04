AURIGNAC SOUS PRESSION AUSTRALIE Aurignac

SALLE POLYVALENTE Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Comme chaque année, rejoins les passionné(e)s de bière artisanale, de belles motos et de voitures de collection lors du festival Aurignac Sous Pression !

Aurignac Sous Pression c’est des brasseurs artisanaux, des belles motos, de la bonne musique, de la restauration sans réservation (Sauté de kangourou, Burger australien, aiguillettes de poulet Fish&Chips…), des voitures de collection et tout plein d’animations qui vous raviront !

Vous retrouverez tout au long du week-end le salon des brasseries artisanales et des brasseurs amateurs 12 brasseurs amateurs présents avec notamment dégustation et vente de bière artisanale. Rassemblement de motos, voitures de collection ; artisans exposants, exposants motos, stands de l’univers de la moto, mais aussi cette année, concours de lenteur et simulateur de Formule 1

Un prix du public de la meilleure décoration de stand sera attribué au brasseur élu !!!

Restauration possible sur place sans réservation .

English :

Like every year, join fans of craft beer, motorcycles and classic cars at the Aurignac Sous Pression festival!

German :

Wie jedes Jahr kannst du dich beim Festival Aurignac Sous Pression den Liebhabern von handwerklich gebrauten Bieren, schönen Motorrädern und Oldtimern anschließen!

Italiano :

Come ogni anno, unitevi agli appassionati di birra artigianale, belle moto e auto d’epoca al festival Aurignac Sous Pression!

Espanol :

Como cada año, únase a los amantes de la cerveza artesanal, las motos bonitas y los coches clásicos en el festival Aurignac Sous Pression

