Aurore Favory Théâtre Comœdia La Coulisse Aubagne

Aurore Favory

Jeudi 5 février 2026 à partir de 19h. Théâtre Comœdia La Coulisse Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Dans la même veine que Pomme ou Zaho de Sagazan, Aurore dévoile une sensibilité bouleversante, une voix tendre et des textes ciselés.

D’étincelles d’espoir en questionnements profonds, elle dépeint avec douceur le beau et le dur dans une touchante sincérité.

Une bouffée d’émotions dans une puissante intimité.

Chant Aurore Favory Guitare Mathieu Cesari .

Théâtre Comœdia La Coulisse Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In the same vein as Pomme or Zaho de Sagazan, Aurore unveils an overwhelming sensitivity, a tender voice and chiseled lyrics.

