Aurore Fayet Barbaste Barbaste

Aurore Fayet

Barbaste 290 Route des Martinets Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24

Bouger, respirer, s’étirer, se reconnecter à soi…et dans la nature, on décuple la vitalité.

Ici, pas de performance. Juste du mouvement conscient.

Et puis surtout… on rigole, on se booste, on se soutient pendant 1h15 pour 1 semaine de bonheur.

Cet atelier est fait pour toi si tu n’arrives pas à bouger seule, activer la chaleur interne et booster l’énergie hivernale, même quand il fait frais.

Prévoir tenue chaude et gourde. .

Barbaste 290 Route des Martinets Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 34 77 auroremassage@hotmail.com

English : Aurore Fayet

