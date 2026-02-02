Aurore Fayet Barbaste

Aurore Fayet

290, Route des Martinets Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Bouger, respirer, s’étirer, se reconnecter à soi…et dans la nature, on décuple la vitalité.

Ici, pas de performance, juste du mouvement conscient.

Et puis surtout…on rigole, on se booste, on se soutient durant 1h15.

Cet atelier est fait pour toi si tu n’arrives pas à bouger seule, activer la chaleur interne et booster l’énergie hivernale, même quand il fait frais. .

290, Route des Martinets Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 47 34 77 auroremassage@hotmail.com

