Aurore – La belle au bois ne s’endort pas Théâtre Douze Paris lundi 23 février 2026.
La princesse Aurore se réveille seule dans son château endormi.
Saura-t-elle déjouer le sort de Maléfice, trouver son prince et sauver
le château ? Cette pièce de théâtre musical pour les
petits et les grands est rythmée de chansons entraînantes accompagnées à
la guitare électrique, à l’accordéon ou encore à la scie musicale.
Aurore nous embarque dans une aventure magique et émouvante, pleine d’humour et de poésie.
Relecture moderne du conte de La Belle au bois dormant, une épopée initiatique sur la découverte de l’amour et du libre arbitre.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 15h30
payant
De 9 à 12 euros.
Public enfants. A partir de 4 ans.
Théâtre Douze 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris
http://www.theatredouze.fr/pages/AURORE—LA-BELLE-AU-BOIS-NE-S_ENDORT-PAS_spect-336.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis
