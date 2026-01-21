Aurore Voilqué Quartet en concert ‘Django afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Après plusieurs albums très différents les uns des autres et actuellement en tournée aux côtés de Thomas Dutronc, elle vient ici proposer un condensé des moments forts de ses différents projets entourée par 3 de ses plus anciens acolytes.

Aurore Voilqué : violon, voix

Thomas Ohresser : guitare

Hervé Pouliquen : guitare

Marcello Marella : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz manouche, musique tzigane, chanson française — La violoniste et chanteuse Aurore Voilqué aime à revenir tout au long de sa carrière aux rythmes endiablés de la musique des Balkans et aux sonorités tziganes et manouches.

Le dimanche 01 mars 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 01 mars 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-01T18:00:00+01:00

fin : 2026-03-01T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-01T15:00:00+02:00_2026-03-01T16:00:00+02:00;2026-03-01T17:00:00+02:00_2026-03-01T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

