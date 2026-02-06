Aurores boréales encre et collage La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Aurores boréales encre et collage

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

2026-02-09

Découvrez et expérimentez une technique picturale fluide l’encre. Explorez les notions de couleur, de dégradé, de superposition et de contraste.

Créer une composition mêlant abstraction (ciel) et figuration (jardin).

6 ans et plus, durée 2h

Sur réservation.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Aurores boréales encre et collage

Discover and experiment with a fluid painting technique: ink. Explore notions of color, gradation, superimposition and contrast.

Create a composition combining abstraction (sky) and figuration (garden).

ages 6 and up, duration: 2 hrs

On reservation.

