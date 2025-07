Auroville, Sud de l’Inde, Une utopie bien vivante, par Aldo Bernardo Conférence Lauris

Auroville, Sud de l’Inde, Une utopie bien vivante, par Aldo Bernardo Conférence Lauris jeudi 17 juillet 2025.

Auroville, Sud de l’Inde, Une utopie bien vivante, par Aldo Bernardo Conférence

foyer rural de Lauris Lauris Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Lors de cette conférence, Aldo Bernardo retracera l’histoire de ce projet hors norme, ses réussites, ses limites, et son évolution au fil des décennies. Il partagera son regard personnel sur cette expérience toujours vivante…

.

foyer rural de Lauris Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 11 70 92

English :

In this talk, Aldo Bernardo will retrace the history of this extraordinary project, its successes and limitations, and its evolution over the decades. He will share his personal view of this living experience…

German :

In diesem Vortrag wird Aldo Bernardo die Geschichte dieses außergewöhnlichen Projekts, seine Erfolge, seine Grenzen und seine Entwicklung im Laufe der Jahrzehnte nachzeichnen. Er wird seinen persönlichen Blick auf diese immer noch lebendige Erfahrung teilen…

Italiano :

In questo intervento, Aldo Bernardo ripercorrerà la storia di questo straordinario progetto, i suoi successi, i suoi limiti e la sua evoluzione nel corso dei decenni. Condividerà il suo personale punto di vista su questa esperienza, ancora molto viva…

Espanol :

En esta conferencia, Aldo Bernardo repasará la historia de este extraordinario proyecto, sus éxitos, sus limitaciones y su evolución a lo largo de las décadas. Compartirá su visión personal de esta experiencia, que sigue muy viva…

L’événement Auroville, Sud de l’Inde, Une utopie bien vivante, par Aldo Bernardo Conférence Lauris a été mis à jour le 2025-07-04 par Destination Luberon Monts de Vaucluse