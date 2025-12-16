Auschwitz : la force des témoignages Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Fin janvier 1945, en ouvrant les portes d’Auschwitz, les armées alliées découvraient l’univers concentrationnaire qui avait emporté des millions d’hommes, de femmes et d’enfants. La sidération fut immense pour ceux qui se retrouvèrent face à l’horreur vécue pendant des années par les déportés. Les témoins et survivants ont, depuis, raconté avec une précision bouleversante les conditions de survie, la mort omniprésente et l’arrivée des troupes alliées confrontées à l’inimaginable. Nos trois invités reviendront sur ce tournant historique.

En présence d’Alexandre Bande, historien, de Roger Fajnzylberg, fils d’Alter Fajnzylberg, résistant, déporté, membre des Sonderkommandos à Auschwitz, et d’Alban Perrin, coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah.

Animée par Eduardo Castillo.

Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah

Autre rencontre ce jour-là (Quelle postérité pour les écrivains et intellectuels collaborateurs ?) Dimanche 25 janvier à 16h15 En présence d’Olivier Cariguel, historien, et de Tristan Rouquet, chargé d’appui scientifique au musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne. Animée par Eduardo Castillo

Navette Paris – Drancy proposée le dimanche 25 janvier : 13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Dans le cadre de la journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l’humanité.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

