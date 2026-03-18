Aussi fort que les castors !

Hambers Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 16:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Cabane de castor

Les castors se targuent de faire les meilleures cabanes ! Petits biscotos ou grands costauds, venez construire votre cabane au bois du Tay pour prouver que vous êtes aussi forts que les castors !

Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés et au public malentendant.

Inscription auprès du Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement Mayenne .

Hambers 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62

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English :

Beaver cabin

L’événement Aussi fort que les castors ! Hambers a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53