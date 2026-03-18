Aussi fort que les castors ! Hambers
Aussi fort que les castors ! Hambers mercredi 13 mai 2026.
Aussi fort que les castors !
Hambers Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 16:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Cabane de castor
Les castors se targuent de faire les meilleures cabanes ! Petits biscotos ou grands costauds, venez construire votre cabane au bois du Tay pour prouver que vous êtes aussi forts que les castors !
Accessible aux enfants dès 6 ans accompagnés et au public malentendant.
Inscription auprès du Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement Mayenne .
Hambers 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Beaver cabin
L’événement Aussi fort que les castors ! Hambers a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53