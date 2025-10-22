Australie / Nouvelle Zélande – Info Visa Vacances Travail pour les jeunes Info jeunes Pays de la loire Nantes

Australie / Nouvelle Zélande – Info Visa Vacances Travail pour les jeunes Info jeunes Pays de la loire Nantes mercredi 22 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-22 17:30 – 19:00

Gratuit : non Tout public, Etudiant

Etudes Australie Consulting et Info Jeunes Pays de la Loire-Nantes proposent le mercredi 22 octobre 2025 de 17h30 à 19h une session d’informations gratuite s’adressant aux jeunes souhaitant partir en Australie ou Nouvelle-Zélande, soit dans le cadre d’un visa étudiant (collèges, lycée, études courtes, études universitaires, cours d’anglais), soit dans le cadre du Visa Vacances Travail (PVT, WHV). Une partie de la session sera consacrée au Visa Vacances Travail qui permet de vivre en Australie/Nouvelle-Zélande pendant un an, de prendre quelques semaines de cours d’anglais, de travailler de façon illimitée et de voyager au gré de vos envies ! Ce visa permet également de partir en demi-pair ou en stage. Nous y aborderons les conditions du visa, les jobs, les cours d’anglais/demi-pair, les logements … L’autre partie de la session sera consacrée au visa étudiant .Nous y aborderons les différents programmes (collèges, lycée, études courtes, études universitaires, cours d’anglais), le visa, les logements, les conditions d’admission… La fin de la session sera consacrée à des questions réponses avec les participants. Cette session sera une belle occasion d’échanger avec une professionnelle étant partie en Australie/Nouvelle-Zélande à de nombreuses reprises et d’obtenir toutes les informations indispensables. Inscription obligatoire sur info@etudes-australie.com en précisant « 22/10/2025 Nantes » avec votre nom, prénom, ainsi que votre numéro de téléphone portable.

Info jeunes Pays de la loire Centre-ville Nantes 44000

02 51 72 94 50 http://www.infos-jeunes.fr