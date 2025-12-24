Autant, le temps. | Exposition de Philippe Bréson, l’Archipel Fouesnant

Autant, le temps. | Exposition de Philippe Bréson

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-01-17

Le travail de Philippe Bréson porte sur la matérialité de l’image. Il explore divers procédés photographiques anté-numérique cyanotype, papier salé, collodion humide, gomme bichromatée…

Sa photographie, majoritairement analogique ou hybride, est aussi sous-tendue par une préoccupation écosophique avec la mise au point d’un procédé moins impactant pour l’environnement.

Pour cette exposition, il réunit trois ensembles de tirages.

Cicatrices est une série de paysages façonnés par la Première Guerre mondiale et auxquels Philippe Bréson ajoute des couches de subjectivité en grattant, patinant et découpant les négatifs.

Pour Maen Glaz , il plonge dans l’histoire révolue des ardoisières bretonnes. Grâce à un procédé pigmentaire, auquel il intègre de la poudre d’ardoise collectée sur les lieux de prise de vue, il superpose des images d’archive et des photographies de paysages et de roches.

La forêt est un état d’âme saisit l’essence de la forêt, lieu de merveille et d’effroi, grâce à des tirages argentiques parfois issus d’appareils photos fabriqués ou modifiés par l’artiste pour obtenir des rendus uniques. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

