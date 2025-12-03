AUTECHRE – LE CABARET ALEATOIRE Marseille

AUTECHRE Début : 2026-10-13 à 19:30. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : AUTECHREAprès une longue série de concerts à guichets fermés tout au long de l’année 2025, Sean Booth et Rob Brown, les membres du groupe Autechre, s’apprêtent à vivre une nouvelle année bien remplie avec d’autres concerts au Japon en février et de nouvelles dates annoncées en Europe en septembre et octobre 2026, notamment leur plus grande tournée en France depuis des années, avec quatre concerts à Marseille, Paris, Nantes et Lille.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CABARET ALEATOIRE 41 RUE JOBIN – 13003 Marseille 13