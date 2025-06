AUTEURS PLURIELS AU DOMAINE DE SAINT CLEMENT – Saint-Clément-de-Rivière 22 juin 2025 07:00

Hérault

AUTEURS PLURIELS AU DOMAINE DE SAINT CLEMENT Route de Montferrier Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Auteurs Pluriels Les Beaux Livres en été 2025 Blog Lectures Plurielles –

Rencontre avec les Auteurs régionaux, débats, tables rondes, jeux littéraires

Repas avec le Restaurant du Domaine

Route de Montferrier

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie wineclub@domainesaintclement.fr

English :

Auteurs Pluriels Les Beaux Livres en été 2025 Blog Lectures Plurielles –

Meetings with regional authors, debates, round tables, literary games

Meals with the Restaurant du Domaine

German :

Auteurs Pluriels Schöne Bücher im Sommer 2025 Blog Lectures Plurelles –

Treffen mit regionalen Autoren, Debatten, runde Tische, literarische Spiele

Mahlzeiten mit dem Restaurant du Domaine

Italiano :

Auteurs Pluriels Libri pregiati nell’estate del 2025 Blog Lectures Plurielles –

Incontri con autori regionali, dibattiti, tavole rotonde, giochi letterari, ecc

Pasti con il Ristorante del Domaine

Espanol :

Auteurs Pluriels Libros bonitos en verano 2025 Blog Lectures Plurielles –

Encuentros con autores regionales, debates, mesas redondas, juegos literarios, etc

Comidas con el Restaurant du Domaine

L'événement AUTEURS PLURIELS AU DOMAINE DE SAINT CLEMENT Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2025-06-13