AuthentiC musée de la musique mécanique Dollon

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 21:45:00

Date(s) :

2025-09-27

spectacle d’improvisation théâtrale

Les Candiratons ?? ouvriront les portes de leur hôtel des ventes Candis et de sa salle d’authentification singulière. Venez avec vos idées et nous les transformerons en Œuvre Improvisée Authentifiée !Vous repartirez avec de jolis certificats d’authenticité.

English :

theatrical improvisation show

German :

improvisationstheater-Show

Italiano :

spettacolo di improvvisazione teatrale

Espanol :

espectáculo de improvisación teatral

