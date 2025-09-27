AuthentiC musée de la musique mécanique Dollon
AuthentiC musée de la musique mécanique Dollon samedi 27 septembre 2025.
AuthentiC
musée de la musique mécanique 12 Gr Grande Rue Dollon Sarthe
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27 21:45:00
Date(s) :
2025-09-27
spectacle d’improvisation théâtrale
Les Candiratons ?? ouvriront les portes de leur hôtel des ventes Candis et de sa salle d’authentification singulière. Venez avec vos idées et nous les transformerons en Œuvre Improvisée Authentifiée !Vous repartirez avec de jolis certificats d’authenticité.
English :
theatrical improvisation show
German :
improvisationstheater-Show
Italiano :
spettacolo di improvvisazione teatrale
Espanol :
espectáculo de improvisación teatral
L’événement AuthentiC Dollon a été mis à jour le 2025-09-22 par CDT72