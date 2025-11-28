AUTHENTIQUE – TOM WOUDA – CASINO DE SANARY SUR MER-SALLE LE COLOMBET Sanary Sur Mer

AUTHENTIQUE – TOM WOUDA Début : 2025-12-17 à 17:00. Tarif : – euros.

Au plus près de son imaginaire et de sa poésie,Tom WOUDA vous livre sont tout nouveau spectacle Authentique .Un voyage magique où l’émotion et humour seront les maîtres mots d’une évasion dans le voyage de sa vie !Une réprésentation originale et complète dans laquelle vous découvrirez son don pour l’art de la magie (Manipulation,Mentalisme etc…), le tout sublimé par ses talents de pianiste.Lors de cette tournée, il tiendra une seule promesse: Etre lui-même, être AUTHENTIQUE

CASINO DE SANARY SUR MER-SALLE LE COLOMBET 1261 CHEMIN DE ST ROCH 83110 Sanary Sur Mer 83