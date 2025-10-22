Author & Punisher + Murmur Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Mercredi 22 octobre 2025 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-10-22 20:30:00

One man band mené par Tristan Shone. Utilisant des machines, des contrôleurs et des haut-parleurs fabriqués sur mesure et appelés Drone Machines.

En 2024, A&P a célébré deux décennies de perfectionnement artistique inventant méticuleusement, usinant, expérimentant et créant des instruments de musique personnalisés pour ses incroyables enregistrements et performances live, tournant dans le monde entier avec des artistes tels que TOOL, HEALTH, Pertubator, Neurosis et bien d’autres. En 2025, il sortira son huitième album chez Relapse Records et mettra encore plus l’accent sur la renaissance du rituel viscéral live. Sa musique s’inspire fortement des aspects de l’automatisation industrielle, de la robotique et des outils et dispositifs mécaniques.



Murmur est né de la collaboration entre Romain Delatour, membre du groupe de Metal marseillais Harp, et Manon Tombe, artiste visuelle et chanteuse. Le duo explore un son hybride qui marie Metal industriel, Noise et Pop expérimentale, évoluant entre des paysages sonores sombres et percutants et des instants de pureté mélodique.



Leurs influences, allant de la froideur industrielle de Godflesh et Nailbomb à l’intensité cathartique de The Body et Hide, tout en intégrant l’audace pop de Björk et Nine Inch Nails, leur permettent de développer une identité sonore riche et singulière. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 63 48 57 booking.molotov@gmail.com

English :

One-man band led by Tristan Shone. Using custom-built machines, controllers and speakers called Drone Machines.

German :

One-Man-Band unter der Leitung von Tristan Shone. Verwendet speziell angefertigte Maschinen, Controller und Lautsprecher, die als Drone Machines bezeichnet werden.

Italiano :

One man band guidata da Tristan Shone. Utilizza macchine, controller e altoparlanti costruiti su misura, chiamati Drone Machines.

Espanol :

Un hombre orquesta dirigido por Tristan Shone. Utiliza máquinas, controladores y altavoces hechos a medida llamados Drone Machines.

