Autisme et troubles du neurodéveloppement : où en sommes-nous en 2026 ?, avec Frédérique Bonnet-Brilhaut Auditorium des Champs Libres Rennes
Autisme et troubles du neurodéveloppement : où en sommes-nous en 2026 ?, avec Frédérique Bonnet-Brilhaut Auditorium des Champs Libres Rennes mardi 17 mars 2026.
Autisme et troubles du neurodéveloppement : où en sommes-nous en 2026 ?, avec Frédérique Bonnet-Brilhaut Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 17 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Quels sont les mécanismes à l’origine de l’autisme et des troubles du neurodéveloppement ? La psychiatre Frédérique Bonnet-Brilhaut nous répond.
Les connaissances ont profondément avancé sur la compréhension de l’autisme. Mais la diversité des formes cliniques de l’autisme questionne encore sur les mécanismes à l’origine de cette atypicité du développement..
Avec une prévalence générale de 1% de la population, il ne concerne plus uniquement les enfants mais également les adultes où les personnes vieillissantes.
Dans le cadre de la Semaine du cerveau. En partenariat avec l’Institut des neurosciences cliniques de Rennes.
**Frédérique Bonnet-Brilhaut** est professeure de physiologie à l’Université de Tours et responsable du Centre d’Excellence EXAC-T dans le domaine des troubles du neurodéveloppement et de l’autisme.
Dans le cadre de la Semaine du cerveau.
En partenariat avec l’Institut des neurosciences cliniques de Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-17T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-17T22:30:00.000+01:00
1
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine