Autisme et troubles du neurodéveloppement : où en sommes-nous en 2026 ?, avec Frédérique Bonnet-Brilhaut Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 17 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

Quels sont les mécanismes à l’origine de l’autisme et des troubles du neurodéveloppement ? La psychiatre Frédérique Bonnet-Brilhaut nous répond.

Les connaissances ont profondément avancé sur la compréhension de l’autisme. Mais la diversité des formes cliniques de l’autisme questionne encore sur les mécanismes à l’origine de cette atypicité du développement..

Avec une prévalence générale de 1% de la population, il ne concerne plus uniquement les enfants mais également les adultes où les personnes vieillissantes.

Dans le cadre de la Semaine du cerveau. En partenariat avec l’Institut des neurosciences cliniques de Rennes.

​​**Frédérique Bonnet-Brilhaut** est professeure de physiologie à l’Université de Tours et responsable du Centre d’Excellence EXAC-T dans le domaine des troubles du neurodéveloppement et de l’autisme.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



