AUTISTEMENT VÔTRE Portet-sur-Garonne

LE CHÂTEAU DE PORTET Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Audrée Doreau, artiste peintre atteinte d’autisme, nous invite à plonger dans sa vision unique du monde un monde où la tête est à l’endroit, mais où tout semble tourner à l’envers. Son art, en résonance avec sa pratique sportive, est le reflet de son quotidien, de ses sensations, de ses émotions. Cette exposition est l’occasion de partager son parcours et sa perception du monde à travers les couleurs vives et les formes de ses créations.

Découvrez son regard, son ressenti et l’expression d’un univers où chaque détail compte, où chaque mouvement a une signification. Une invitation à voir le monde autrement. .

LE CHÂTEAU DE PORTET Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31

