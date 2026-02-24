Autistes Artistes La ferme des Qua’briole Cersot

Autistes Artistes

La ferme des Qua’briole 336 rue de la Perrière Cersot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La deuxième édition de Autistes Artistes arrive à la ferme des Qua’briole à Cersot.

Que vous soyez intéressé par l’autisme, l’art, la ferme, les produits locaux cette après-midi est faite pour vous !!

Au programme concert de slam, chant et rap, visite de la ferme des Qua’briole avec les brebis, chèvres, vaches, chevaux, poules et lapins.

Mais aussi dégustation et vente de produits fermiers viande et fromages. Buvette

Stands autour de l’autisme, de la jeunesse et créations artisanales.

Nombreux jeux et animations

Le tout à la ferme avec des panneaux explicatifs de l’autisme.

Ouvert a tous

Sans inscription .

La ferme des Qua’briole 336 rue de la Perrière Cersot 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 97 71 27 margauxzaninot71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Autistes Artistes

L’événement Autistes Artistes Cersot a été mis à jour le 2026-02-24 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II