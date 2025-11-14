Auto-coaching Avoir confiance en moi et m’affirmer MJC Héritan Mâcon
Auto-coaching Avoir confiance en moi et m’affirmer
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Début : 2026-01-17 09:00:00
fin : 2026-01-17 12:00:00
2026-01-17
Nous définirons les notions d’estime de soi, de confiance en soi et d’assertivité. Nous verrons comment nous accepter et nous aimer, et ainsi muscler notre confiance en nous.
Nous nous entrainerons avec des outils concrets à dire les choses avec tact, poser nos limites, et négocier calmement avec autrui.
Isabelle Avril, formatrice coach certifiée en Développement Personnel. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
