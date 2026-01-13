Auto-coaching gérer mon stress et mes émotions MJC Héritan Mâcon

Auto-coaching gérer mon stress et mes émotions

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

Venez développer votre intelligence émotionnelle et retrouvez votre sérénité ! Lors de cet atelier, découvrez le stress et ses mécanismes, apprenez à gérer les émotions difficiles et à répondre à vos besoins. Respiration abdominale et relaxation permettront de vous ressourcer dans un cadre bienveillant.

Animé par Isabelle Avril, formatrice coach et thérapeute certifiée. .

