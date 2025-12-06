Auto-coaching s’initier à l’EFT en auto-traitement MJC Héritan Mâcon

Auto-coaching s’initier à l’EFT en auto-traitement

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Nous verrons comment pratiquer l’auto EFT (Techniques de Libération Émotionnelle), une méthode de relaxation pyscho-corporelle, simple, ludique et efficace aux effets bénéfiques prouvés, qui permet de mieux gérer le stress au quotidien et se libérer des pensées toxiques.

Animé par Isabelle Avril, Formatrice, Coach, Thérapeute certifiée en Développement Personnel. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

