Auto-coaching s’initier à l’EFT en auto-traitement MJC Héritan Mâcon

Auto-coaching s’initier à l’EFT en auto-traitement
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Nous verrons comment pratiquer l’auto EFT (Techniques de Libération Émotionnelle), une méthode de relaxation pyscho-corporelle, simple, ludique et efficace aux effets bénéfiques prouvés, qui permet de mieux gérer le stress au quotidien et se libérer des pensées toxiques.
Animé par Isabelle Avril, Formatrice, Coach, Thérapeute certifiée en Développement Personnel. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
