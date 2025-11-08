Auto-coaching traverser la perte et le deuil MJC Héritan Mâcon
Auto-coaching traverser la perte et le deuil MJC Héritan Mâcon samedi 8 novembre 2025.
Auto-coaching traverser la perte et le deuil
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Nous discuterons de nos visions sur la perte et le deuil. Nous comprendrons ensemble les étapes émotionnelles inhérentes à tout changement douloureux. Nous définirons l’attitude et les moyens pour traverser du mieux possible ces épreuves de la vie.
Animé par Isabelle Avril, Formatrice, Coach, Thérapeute certifiée en Développement Personne. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
English : Auto-coaching traverser la perte et le deuil
German : Auto-coaching traverser la perte et le deuil
Italiano :
Espanol :
L’événement Auto-coaching traverser la perte et le deuil Mâcon a été mis à jour le 2025-10-15 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès