Auto-constuction d’un batiment commun dans un habitat groupé à Sarcenas Centre bourg Sarcenas

Visite groupée // Auto-constuction d’un batiment commun dans un habitat groupé à Sarcenas

Jeudi 16 octobre 2025

De 12h à 13h30

Sarcenas (adresse précise communiquée après inscription)

20 visiteurs maximum

Description de l’évènement :

Les propriétaires, le charpentier et en partenariat avec Fibois Isère, vous propose une visite d’un projetde déconstruction d’une vieille grange, puis habitat neuf en auto-construction, construction d’une salle commune, isolation paille et enduit terre.

L’entreprise Eco-système Construction a joué le rôle d’accompagnement à l’autoconstruction tout au long du projet.

Centre bourg 38700 Sarcenas Sarcenas 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHD3MEdyUKSG353CQ240NasUHHQyWyorjm4KmkBPl6h-CZ4w/viewform »}]

©Eco système construction