Auto-constuction d’un batiment commun dans un habitat groupé à Sarcenas Centre bourg Sarcenas

Visite groupée // Auto-constuction d’un batiment commun dans un habitat groupé à Sarcenas
Jeudi 16 octobre 2025
De 12h à 13h30
Sarcenas (adresse précise communiquée après inscription)
20 visiteurs maximum
Description de l’évènement :
Les propriétaires, le charpentier et en partenariat avec Fibois Isère, vous propose une visite d’un projetde déconstruction d’une vieille grange, puis habitat neuf en auto-construction, construction d’une salle commune, isolation paille et enduit terre.
L’entreprise Eco-système Construction a joué le rôle d’accompagnement à l’autoconstruction tout au long du projet.
Centre bourg 38700 Sarcenas Sarcenas 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
©Eco système construction