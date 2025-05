Auto cross Albas – Albas, 7 juin 2025 10:00, Albas.

Lot

Auto cross Albas Circuit autocross d’Albas Albas Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 12:00:00

Date(s) :

2025-06-07

L’ASA du Quercy et l’Ecurie Valentré organisent une course sur circuit en terre Albas-Bélaye dans le cadre du challenge CORAC.

Les courses d’auto cross se déroulent en peloton de 5 à 15 véhicules selon le catégories de véhicules. Le programme suivant une séance d’essais chronométrés le samedi matin, manches A et B le samedi après midi, manches C, demi-finales et finales le dimanche.

Catégories admises Junior Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girl, Buggy cup, Maxi Sprint, Maxi Tourisme, Buggy 1600, super sprint, Super Buggy.

Disputé sur des circuits e​​n terre, aujourd’hui tous permanents, l’auto cross débarque sur notre sol dans le courant des années 1970. Mêlant astucieusement berlines et monoplaces et offrant un show permanent, la discipline séduit de plus en plus de pratiquants et de plus en plus de spectateurs.​

Une signalisation spéciale sera mise en place pour accéder au circuit depuis et Sauzet. Vous pouvez également trouver le circuit sur Google Maps. 10 .

Circuit autocross d’Albas

Albas 46140 Lot Occitanie asa.quercy@orange.fr

English :

ASA du Quercy and Ecurie Valentré are organizing a race on the Albas-Bélaye dirt track as part of the CORAC challenge.

German :

Die ASA du Quercy und die Ecurie Valentré organisieren im Rahmen der CORAC-Challenge ein Rennen auf der Erdstrecke Albas-Bélaye.

Italiano :

L’ASA du Quercy e l’Ecurie Valentré organizzano una gara sulla pista sterrata di Albas-Bélaye nell’ambito della sfida CORAC.

Espanol :

ASA du Quercy y Ecurie Valentré organizan una carrera en el circuito de tierra de Albas-Bélaye en el marco del desafío CORAC.

L’événement Auto cross Albas Albas a été mis à jour le 2025-05-19 par OT CVL Vignoble